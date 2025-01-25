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أول تعليق من عمر مرموش بعد مباراته الأولى مع مانشستر سيتي

09:48 م السبت 25 يناير 2025
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    مرموش
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (2)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
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كتب - يوسف محمد:

احتفى عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بمشاركته الأولى رفقة الفريق الإنجليزي، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي

ونشر مرموش عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا، وكتب أول مباراة، أول فوز".

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره تشيلسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 41 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة رقم 40 في المركز السادس.

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عمر مرموش الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر سيتي وتشيلسي أول تعليق من مرموش
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