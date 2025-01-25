كل ما تريده عن المباراة الأولى لعمر مرموش مع مانشستر سيتي (صور وفيديو)

كتب - يوسف محمد:

احتفى عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بمشاركته الأولى رفقة الفريق الإنجليزي، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي

ونشر مرموش عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا، وكتب أول مباراة، أول فوز".

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره تشيلسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 41 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة رقم 40 في المركز السادس.

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