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احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي (صور)

09:21 م السبت 25 يناير 2025
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    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
  • عرض 3 صورة
    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
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كتب ـ محمد الميموني:

واجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل الهدف الثاني والتقدم لمانشستر سيتي النرويجي هالاند في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة.

واحتفل مرموش مع إيرلينج هالاند بالهدف الثاني في شباك الضيف تشيلسي على ملعب الاتحاد.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة

عمر مرموش هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مباراه السيتي
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