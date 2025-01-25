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5 صور من تضامن جماهير الرجاء المغربي مع يحيى السنوار

08:45 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يحيى السنوار
  • عرض 5 صورة
    جماهير الرجاء المغربي ترفع صور يحيى السنوار
  • عرض 5 صورة
    جماهير الرجاء المغربي ترفع صور يحيى السنوار
  • عرض 5 صورة
    يحيى السنوار
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كتب - يوسف محمد:

لا تقتصر مدرجات ملاعب كرة القدم في العالم، على تشجيع الجماهير لفريقها و لاعبيها المميزين، بل أنه يمكن أن تحمل الكثير من القضايا والرسائل الوطنية.

وشهدت ملاعب كرة القدم في الفترة الماضية، تضامن العديد من الجماهير مع القضية الفلسطينية بشكل كبير، منها التضامن مع رئيس حركة حماس السابق يحيى السنوار.

وقامت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي، بإظهار تضامنها مع يحيى السنوار رئيس حركة حماس السابق، الذي استشهد في أكتوبر من العام الماضي، حيث حصرت على رفع صورة له في إحدى مباريات الدوري المغربي عقب وفاته.

ويذكر أن إسرائيل أعلنت في أكتوبر من العام الماضي، اغتيال يحيى السنوار في هجوم إسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

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