بورنموث يقسو على نوتنجهام فورست بخماسية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة بورنموث و نوتنجهام فورست التي أقيمت اليوم السبت 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح بورنموث في الفوز على نوتنجهام فورست ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بخماسية دون مقابل على ملعب فيتاليتي.

سجل هدف بورنموث الأول، جاستن كلويفرت في الدقيقة 9.

أحرز اللاعب دانجو واتارا، هاتريك في الدقيقة 55 و61 و87.

واختتم التهديف اللاعب أنطوان سيميوني في الدقيقة 1+90.

وبهذا الفوز رفع بورنموث نقاطه إلى 40 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 44 في المركز الثالث.