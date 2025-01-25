أهداف ليفربول وإبسويتش في الدوري الإنجليزي (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
واجه ليفربول نظيره إيبسويتش تاون اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره إبسويتش تاون بنتيجة 4 ـ 1 على ملعب الأنفيلد.
وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة الـ11 ثم جاء الهدف الثاني بقدم محمد صلاح في الدقيقة 35.
بينما سُجل الهدف الثالث والرابع لصالح ليفربول بقدم كودي جاكبو في الدقيقتين 44 و66، بينما جاء الهدف الأول لصالح الضيوف بقدم جاكوب في الدقيقة 90.
يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.
هدف في غاية الروعة للنجم المصري محمد صلاح 👏 .. ليفربول يتقدّم بثنائية نظيفة ⚽️⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2025
وبهذا الهدف صلاح يتخطى تييري هنري ويصبح 7 الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 176 هدفاً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #إبسويتش_تاون pic.twitter.com/m6RCismI9M
دومينيك سوبوسلاي يمنح التقدّم لليفربول أمام إيبسويتش تاون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #إبسويتش_تاون pic.twitter.com/E5B6rGkSD4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2025
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