أهداف ليفربول وإبسويتش في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

واجه ليفربول نظيره إيبسويتش تاون اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره إبسويتش تاون بنتيجة 4 ـ 1 على ملعب الأنفيلد.

وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة الـ11 ثم جاء الهدف الثاني بقدم محمد صلاح في الدقيقة 35.

بينما سُجل الهدف الثالث والرابع لصالح ليفربول بقدم كودي جاكبو في الدقيقتين 44 و66، بينما جاء الهدف الأول لصالح الضيوف بقدم جاكوب في الدقيقة 90.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.