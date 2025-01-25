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مرموش يصل ملعب الاتحاد لمواجهة تشيلسي (صور)

07:00 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    يلتقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي
  • عرض 3 صورة
    يلتقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي
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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ويذكر أن عمر مرموش يلعب اساسياً مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي في منافسات الجولة الثالثة والعشرون.

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - نونيز - عبد القادر.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فوين - عمر مرموش - إيرلينج هالاند.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.

مانشستر سيتي ملعب الاتحاد عمر مرموش تشيلسي
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