مرموش يصل ملعب الاتحاد لمواجهة تشيلسي (صور)
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كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
ويذكر أن عمر مرموش يلعب اساسياً مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي في منافسات الجولة الثالثة والعشرون.
وجاء تشكيل السيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - نونيز - عبد القادر.
خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.
خط الهجوم: فيل فوين - عمر مرموش - إيرلينج هالاند.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.
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