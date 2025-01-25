"بمشاركة مرموش".. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

متابعة - محمد القرش:

نجح فريق مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري، عمر مرموش، أساسيا منذ بدالية اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 41 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد صلاح عند النقطة رقم 40 في المركز السادس بجدول الترتيب.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - نونيز - عبد القادر.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فوين - عمر مرموش - إيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

بداية المباراة

تسديدة قوية من مرموش تمر بجانب مرمى تشيلسي في الدقيقة 2

تسديدة قوية من فيل فودين تصتدم بالقائم الأيسر في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال تشيلسي متقدم بهدف نظيف

مرموش يسدد ركلة حرة مباشرة لكن ترتطم بالحائط في الدقيقة 22

الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب تشيلسي ليفي كولويل في الدقيقة 25

مرموش يسجل هدف أول للسيتي لكن يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 34

جفارديول يسجل هدف تعادل السيتي في الدقيقة 42

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

هالاند يهدر هدفا محققا في الدقيقة 50

خروج عبد القدار ونزول جون ستونز بدلا منه في الدقيقة 54

دخول نكونكو بدلا من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 61

إيرلينج هالاند يسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 68

دخول كيفين ديبروين بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 74

فيل فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 87

حكم اللقاء، يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

حكم اللقاء يطلق صافرة نهاية المباراة.