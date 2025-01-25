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مرموش أساسيا.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

06:22 م السبت 25 يناير 2025

أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (2)

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يلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد المهاجم المري، عمر مرموش، أساسيا بعد انضمامه بأيام قليلة للفريق الأزرق.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - نونيز - عبد القادر.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فوين - عمر مرموش - إيرلينج هالاند.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.

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