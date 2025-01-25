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لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة

06:08 م السبت 25 يناير 2025

مباراة سابقة بين فريقي كرة الطائرة للأهلي والزمالك

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متابعة - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت 25 يناير 2025، في نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة رجال.

فريق الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية لكرة الطائرة برصيد 8 ألقاب، بينما يمتلك الزمالك لقبين.

ونجح الأهلي في التأهل للنهائي بعد فوزه بالأمس على السيب العماني 3 - 2، وهي نفس التتيجة التي فاز الزمالك على الشرطة القطري.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك

تقدم الزمالك 2-1 على الأهلي

الزمالك يوسع الفارق مع الأهلي إلى 9-6

عودة الأهلي من التأخر، والتقدم على بنتيجة 11-10

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 25-21

بث مباشر الأهلي والزمالك نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة الأهلي والزمالك الأهلي كرة طائرة
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