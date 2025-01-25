لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة
متابعة - محمد القرش:
يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت 25 يناير 2025، في نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة رجال.
فريق الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية لكرة الطائرة برصيد 8 ألقاب، بينما يمتلك الزمالك لقبين.
ونجح الأهلي في التأهل للنهائي بعد فوزه بالأمس على السيب العماني 3 - 2، وهي نفس التتيجة التي فاز الزمالك على الشرطة القطري.
أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك
تقدم الزمالك 2-1 على الأهلي
الزمالك يوسع الفارق مع الأهلي إلى 9-6
عودة الأهلي من التأخر، والتقدم على بنتيجة 11-10
نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 25-21
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