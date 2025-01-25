متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره إبسويتش تاون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل فريق ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، اليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: سوبسلاي يحرز الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 18: عرضية من لاعب إبسويتش تاون يخرجها دفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 20: تسديدة من ماك أليستر تمر بجوار القائم.

الدقيقة 32: عرضية خطيرة من محمد صلاح ولكن حارس إبسويتش تاون يخرجها.

الدقيقة 35: محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 40: عرضية من لاعب ليفربول يخرجها دفاع إبسويتش تاون.

الدقيقة 44: كودي جاكبو يحرز الهدف الثالث لليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: عرضية من محمد صلاح ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول.

أحداف الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: عرضية من سوبسلاي لاعب ليفربول أبعدها دفاع إبسويتش.

الدقيقة 59: تسديدة من لاعب إبسويتش تاون من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 64: كودي جاكبو يحرز الهدف الرابع لليفربول.