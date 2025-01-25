مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

4 0
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

1 0
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة ليفربول ضد إبسويتش تاون.. 4-0

05:47 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إحماء اللاعبين
  • عرض 7 صورة
    لابع إبسويتش تاون
  • عرض 7 صورة
    لاعبي ليفربول
  • عرض 7 صورة
    ليفربول وإبسويتش تاون
  • عرض 7 صورة
    جماهير ليفربول
  • عرض 7 صورة
    إصابة لاعب إبسويتش تاون
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره إبسويتش تاون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل فريق ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، اليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: سوبسلاي يحرز الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 18: عرضية من لاعب إبسويتش تاون يخرجها دفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 20: تسديدة من ماك أليستر تمر بجوار القائم.

الدقيقة 32: عرضية خطيرة من محمد صلاح ولكن حارس إبسويتش تاون يخرجها.

الدقيقة 35: محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 40: عرضية من لاعب ليفربول يخرجها دفاع إبسويتش تاون.

الدقيقة 44: كودي جاكبو يحرز الهدف الثالث لليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: عرضية من محمد صلاح ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول.

أحداف الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: عرضية من سوبسلاي لاعب ليفربول أبعدها دفاع إبسويتش.

الدقيقة 59: تسديدة من لاعب إبسويتش تاون من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 64: كودي جاكبو يحرز الهدف الرابع لليفربول.

ليفربول وإبسويتش تاون محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ليفربول مباشر مباراة ليفربول اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ينفرد.. صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة