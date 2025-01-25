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صداقة عمر مرموش و محمد صلاح بدأت قبل أن ينتقل الأول لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يشهد خلال الأعوام الماضية منافسه قوية وندية من قِبل نادي ليفربول الإنجليزي.

صداقة عمر مرموش ومحمد صلاح

صداقة عمر مرموش ومحمد صلاح بدأت خلال المعسكر الأول للوافد الجديد على مانشستر سيتي مع منتخب مصر قبل مباراة ليبيا في أكتوبر 2021 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

عمر مرموش حكى أن بداية تعارفه على محمد صلاح كانت خلال اليوم الثاني بالمعسكر؛ إذ لم يتحدثا خلال اليوم الأول من تواجدهما في المعسكر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي حينها كارلوس كيروش.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا قال إنه قابل محمد صلاح بفندق الإقامة؛ إذ كان الأول يتناول وجبة الإفطار وتحدث معه حينها عن أحواله في الدوري الألماني ونصحه بالعمل على تطوير عقليته والتفكير للأفضل.

الجناح الدولي الشاب قال إنه يتعلم من صلاح ويكتسب منه المهارات داخل وخارج الملعب باعتباره أحد أفضل ثلاثة لاعبين بالعالم ولابد أن يستفيد منه.

صداقة عمر مرموش ومحمد صلاح استمرت بعد ذلك وتطورت ولكن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قال خلال حلوله ضيفًا ببرنامج صاحبة السعادة عبر شاشة DMC، إن علاقته جيدة مع صلاح ويحاول الاستفادة منه لأنه على القمة منذ سنوات ولكنه يريد أن يصنع قصة خاصة به هو.

وأضاف مرموش خلال الحلقة ذاتها:"مش عايز أبقى صلاح التاني عايز أبقى عمر مرموش شرف لي ولمصر كلها أن نكون نحن الاثنين من هدافي الدوريات الخمس الكبرى".

صداقة عمر مرموش ومحمد صلاح زاد الحديث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا في ظل شعبية الفريقين بمصر وهل ستتأثر الصداقة بالندية والتنافسية بينهما.

ما هي الأندية التي لعب فيها عمر مرموش؟

عمر مرموش خاض أكثر من تجربة احترافية أكسبته الثقة ولكن مانشستر سيتي هي الأكبر على الإطلاق بينهم؛ إذ بدأ بقطاع ناشئين نادي وادي دجلة حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 17/16.

وانتقل مرموش في الموسم التالي لرديف فولفسبورج الألماني؛ إذ خاض فترتي إعارة مع ناديي سان باولي ثم شتوتجارت قبل أن يشتري آينتراخت فرانكفورت عقده بموسم 23/24.

كم راتب اللاعب عمر مرموش؟

شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية أوضحت أن الجناح المصري الدولي سيحصل على راتب مع مانشستر سيتي يصل إلى 16 مليون يورو، وبعد خصم الضرائب ستكون 10 ملايين يورو سنويًا بعدما كان يحصل على راتب 2 مليون يورو مع آينتراخت فرانكفورت.

جنسية عمر مرموش؟

ويحمل اللاعب الذي سيحصل على رقم 7 بنادي مانشستر سيتي الجنسيتين المصرية والكندية ولكنه رفض تمثيل منتخب كندا متمسكًا بتمثيل منتخب مصر.

هل كان عمر مرموش يعيش في كندا؟

وعاش عمر مرموش في كندا؛ حيث سافر والداه للعمل هناك لمدة ست سنوات وحصلا على الجنسية الكندية ولكن اللاعب أكد في أكثر من حوار على اعتزازه بالانتماء لمصر وأنه مصري بنسبة 100%

كم وزن عمر مرموش؟

عمر مرموش يمتاز بسرعته وذكائه في التحرك إذ يبلغ طول قامته 1.83 سم متر ويصل وزنه إلى 81 كجم.

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