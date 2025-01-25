أرني سلوب يتوقع صعوبة مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون

كتبت-هند عواد:

توقع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن تكون مباراة إيبسويتش تاون المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت، صعبة مثل لقاء الجولة الأولى الذي انتهى لصالح الريدز بثنائية نظيفة.

وقال أرني سلوت في الموقع الرسمي لليفربول: "لقد أعطانا إيبسويتش شوطًا أول صعبًا للغاية، لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني وتمكنا في النهاية من إظهار جودتنا، كانت هذه المباراة بمثابة تأكيد على المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تكون سهلة. لقد جعل إيبسويتش المباراة صعبة للغاية وجعلها صعبة علينا لدرجة أننا اضطررنا إلى البحث داخل أنفسنا للعثور على الإجابات".

وأضاف: "في نهاية المطاف، تمكنا من القيام بذلك ولكن لا ينبغي لنا أن نتوقع أن تكون مباراة اليوم أقل تحديًا، خاصة وأن إيبسويتش تحسن وأصبح أكثر خبرة على هذا المستوى منذ عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الموسم، أعلم أنه قبل هذه المباراة سيكون هناك بعض التركيز على المباراة الأخيرة لإيبسويتش لكننا لن نرتكب خطأ الاعتقاد بأن هذه النتيجة تمثل موسمهم لأنها في الواقع العكس وقدرتهم التنافسية واضحة".

وواصل: "لن نستخدم جدول الدوري كمقياس لكيفية سير المباراة، لقد قلت عدة مرات أن الدوري الإنجليزي يختلف عن الدوري الهولندي في أنه ليس من السهل التنبؤ بكيفية سير المباريات بناءً على المراكز في الجدول".

وأتم تصريحاته: "حتى الآن، خضنا مباريات صعبة ضد وولفرهامبتون وإيبسويتش وليستر سيتي وساوثهامبتون، وهي فرق في المراكز الأربعة الأخيرة، مع هذه الخبرة والمعرفة، يجب أن نتوقع بالتأكيد أن اختبار اليوم لن يكون مختلفًا، لذا يتعين علينا الاعتراف بالتحدي والارتقاء إليه".