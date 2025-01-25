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أبو ريدة يطير إلى المغرب لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية

01:08 م السبت 25 يناير 2025

هاني أبو ريدة

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كتبت-هند عواد:

يغادر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، القاهرة اليوم السبت، في طريقه إلى المغرب، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويعقد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، غدا الأحد، بالعاصمة المغربية الرباط، لإجراء قرعة مراسم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، سيحضران القرعة، على أن يسافرا غدا.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

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هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم كاف الرباط قرعة كأس الأمم الأفريقية
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