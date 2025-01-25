"لسبب غريب".. نيمار يحدد موعد عودته لصفوف سانتو البرازيلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب عودة النجم البرازيلي بصفوف الهلال نيمار إلى صفوف نادي سانتوس في بلاده الذي انطلق من صفوفه للعالمية.

وذكرت صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن اللاعب سيعود لنادي سانتوس الأسبوع المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بعدما توصل رئيس النادي البرازيلي لاتفاق مع ممثلي اللاعب حول الراتب الذي يستحمل نادي الهلال جزءًا منه.

واختار نيمار يوم 5 فبراير للعودة لصفوف نادي سانتوس وخوض مباراته الأولى بقميص الفريق؛ حيث أشارت الصحيفة إلى أن سبب تحديد اللاعب صاحب الـ 32 عاماً هذا التاريخ كونه يُصادف تاريخ ميلاده.

ويرغب نيمار، بحسب التقرير ذاته، استعادة لياقته وجاهزيته الفنية للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي ستستضيفه الولايات المتحدة.

أرقام نيمار مع الهلال

وكان نادي الهلال السعودي قد ضم نيمار خلال الانتقالات الصيفية بموسم 23/24 قادماً من صفوف باريس سان جيرمان.

وشارك اللاعب الذي يقترب من إتمام عامه الـ33 بقميص الهلال خلال الموسم الجاري في مباراتين بواقع 42 دقيقة بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ثم لعدم جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة.

وشارك اللاعب البرازيلي الدولي بقميص الهلال منذ انضمامه بـ 7 مباريات؛ إذ سجل هدفًا وصنع 3 لزملائه.

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