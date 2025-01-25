تطور في ملف إصابة طارق حامد قبل مواجهة فريقه السابق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور ملف إصابة المحترف المصري بصفوف نادي ضمك السعودي طارق حامد قبل مباراة فريقه أمام اتحاد جدة ـ فريقه السابق ـ.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم السبت، أن طارق حامد قد تعافى من الإصابة التي لحقت به وأصبح جاهزًا للمشاركة مع فريهق أمام الاتحاد يوم الإثنين المقبلة.

وكان اللاعب صاحب الـ 36 عامًا قد تعرض لإصابة في الركبة غيبته عن معظم مباريات فريقه بالموسم الجاري 2024/25.

أرقام طارق حامد مع ضمك في الموسم الحالي 2024/25

وشارك طارق حامد مع ضمك خلال الموسم الجاري في مباراتين بواقع 180 دقيقة لعب.

مسيرة طارق حامد مع اتحاد جدة

وكان طارق حامد قد انضم لصفوف اتحاد جدة موسم 22/23 بعد انتهاء رحلته مع الزمالك قبل أن ينضم في الموسم التالي لصفوف ضمك.

وشارك طارق حامد بقميص الاتحاد بـ 28مباراة.

موعد مباراة ضمك واتحاد جدة

ومن المقرر أن يستضيف فريق ضمك نظيره اتحاد جدة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي.

ترتيب ضمك واتحاد جدة بالدوري السعودي

ويحتل فريق ضمك قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

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