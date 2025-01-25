جوزيه جوميز يحدد احتياجاته قبل مواجهة النصر

كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، عن احتياجاته قبل مباراة النصر السعودي، المقرر لها مساء غدا الأحد في الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي للمباراة: "لدينا مباراة صعبة جدا، كما هو حال المباريات أمام الفرق المتصارعة على اللقب، لكن المركز الذي احتاجه في الفريق، رأس حربة بكل تأكيد، وهذه ليست إشارة إلى تقصيرٍ من مهاجمنا ديجانيني، لكن من المهم وجود مهاجمين جاهزين تحسبا لوقوع أي حدث طارئ".

وأضاف: مباراة الهلال والنصر والاتحاد صعبة، لأن مثل هذه الفرق تمتلك الأفضلية من دون شك".

وتعرض الفتح بقيادة جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، لهزيمة ساحقة من الهلال السعودي، بنتيجة 9-0 في الجولة الماضية.

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