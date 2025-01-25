مواجهة مصرية.. موعد مباراة ليفربول وإبسويتشتاون والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول و إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة إيبسويتش تاون، مساء اليوم السبت 25 يناير 2025، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه المواجهة مصرية خالصة، إذ يلتقي المحترف المصري محمد صلاح بمواطنه سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون، وكان اللقاء الأول بالجولة الأولى والتي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 2-0.

موعد مباراة ليفربول و إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول و إبسويتش تاون، في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، فيما يأتي إيبسويتش تاون في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و إبسويتش تاون

تنقل مباراة ليفربول و إبسويتش تاون على قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS 1.

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