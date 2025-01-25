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كتب - مصطفى الجريتلي:

عمر مرموش يبدو أنه استطاع تكوين صداقات مع نجوم فريق مانشستر سيتي في أيامه الأولى داخل النادي الإنجليزي.

صفقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

عمر مرموش كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تصريحات مرموش عن هالاند

النجم المصري صاحب الـ 25 عاماً كان قد قال في حواره الأول فور توقيعه لعقده مع مانشستر سيتي إنه لا يطيق الانتظار للعب مع هالاند، مضيفًا:"إيرلينج ماكينة أهداف متحمس للعب بجواره وتعلم منه بعض الأشياء وأتمنى مساعدته وأن نستمتع باللعب سويًا".

هالاند يتابع حساب مرموش عبر انستجرام

ويبدو أنها التصريحات التي أذابت الثلج بين الثنائي إذ بادر النجم النرويجي هالاند بمتابعة حساب عمر مرموش عبر منصة انستجرام وكذلك قام المدافع الهولندي ناثان إيكي بمتابعة حساب مرموش.

واستقبل لاعبو مانشستر سيتي مرموش بالتدريبات بالترحات وهو ما أظهر راحة اللاعب بالحصة التدريبية الأولى له وعدم شعوره بالقلق.

ما هي الأندية التي لعب فيها عمر مرموش؟

عمر مرموش خاض أكثر من تجربة احترافية أكسبته الثقة ولكن مانشستر سيتي هي الأكبر على الإطلاق بينهم؛ إذ بدأ بقطاع ناشئين نادي وادي دجلة حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 17/16.

وانتقل مرموش في الموسم التالي لرديف فولفسبورج الألماني؛ إذ خاض فترتي إعارة مع ناديي سان باولي ثم شتوتجارت قبل أن يشتري آينتراخت فرانكفورت عقده بموسم 23/24.

كم راتب اللاعب عمر مرموش؟

شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية أوضحت أن الجناح المصري الدولي سيحصل على راتب مع مانشستر سيتي يصل إلى 16 مليون يورو، وبعد خصم الضرائب ستكون 10 ملايين يورو سنويًا بعدما كان يحصل على راتب 2 مليون يورو مع آينتراخت فرانكفورت.

جنسية عمر مرموش؟

ويحمل اللاعب الذي سيحصل على رقم 7 بنادي مانشستر سيتي الجنسيتين المصرية والكندية ولكنه رفض تمثيل منتخب كندا متمسكًا بتمثيل منتخب مصر.

هل كان عمر مرموش يعيش في كندا؟

وعاش عمر مرموش في كندا؛ حيث سافر والداه للعمل هناك لمدة ست سنوات وحصلا على الجنسية الكندية ولكن اللاعب أكد في أكثر من حوار على اعتزازه بالانتماء لمصر وأنه مصري بنسبة 100%

كم وزن عمر مرموش؟

عمر مرموش يمتاز بسرعته وذكائه في التحرك إذ يبلغ طول قامته 1.83 سم متر ويصل وزنه إلى 81 كجم.