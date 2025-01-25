كتب - محمد القرش:

من المعتاد في كرة القدم أن ينشأ اللاعب في أكاديمية داخل أحد أندية وطنه، ثم يتم تصعيده للفريق الأول ومن ثم الاستمرار أو الاحتراف الخارجي، وبالتالي يكون قد شارك في دوريه المحلي.

لكن هناك العديد من نجوم كرة القدم الذين لم يسبق لهم أن لعبوا في دوريهم المحلي ابدا، حيث ترعرعوا وتألقوا في دوريات أجنبية آخرى.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز 10 لاعبين لم يشاركوا في دوريهم المحلي:

10 لاعبين لم يلعبوا في دوريهم المحلي

1. ليونيل ميسي

2. أنطوان جريزمان

3. ساديو ماني

4. صامويل إيتو

5. رايان جيجز

6. بول بوجبا

7. ديديه دروجبا

8. هيونج مين سون

9. ياسين بونو

10. جونزالو هيجواين