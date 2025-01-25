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ميسي بينهم.. 10 لاعبين لم يلعبوا في دوريهم المحلي

06:06 ص السبت 25 يناير 2025
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  • عرض 24 صورة
    الأرجنتيني ليونيل ميسي
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    ميسي 1
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    الأرجنتيني ميسي
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    أنطوان جريزمان نجم برشلونة
  • عرض 24 صورة
    إنجلترا فرنسا أنطوان جريزمان
  • عرض 24 صورة
    جريزمان
  • عرض 24 صورة
    أنطوان جريزمان
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني
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    ساديو ماني (النصر) - 48 مليون دولار
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    ساديو ماني
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    صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
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    صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني
  • عرض 24 صورة
    صامويل إيتو
  • عرض 24 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 24 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 24 صورة
    بول بوجبا وكيليان مبابي
  • عرض 24 صورة
    هيجوايين لاعب يوفنتوس
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    ياسين بونو
  • عرض 24 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب
  • عرض 24 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
  • عرض 24 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
  • عرض 24 صورة
    سون وكايل ووكر في توتنهام
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كتب - محمد القرش:

من المعتاد في كرة القدم أن ينشأ اللاعب في أكاديمية داخل أحد أندية وطنه، ثم يتم تصعيده للفريق الأول ومن ثم الاستمرار أو الاحتراف الخارجي، وبالتالي يكون قد شارك في دوريه المحلي.

لكن هناك العديد من نجوم كرة القدم الذين لم يسبق لهم أن لعبوا في دوريهم المحلي ابدا، حيث ترعرعوا وتألقوا في دوريات أجنبية آخرى.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز 10 لاعبين لم يشاركوا في دوريهم المحلي:

10 لاعبين لم يلعبوا في دوريهم المحلي

1. ليونيل ميسي

2. أنطوان جريزمان

3. ساديو ماني

4. صامويل إيتو

5. رايان جيجز

6. بول بوجبا

7. ديديه دروجبا

8. هيونج مين سون

9. ياسين بونو

10. جونزالو هيجواين

لاعبين لم يلعبوا في دوريهم المحلي ليونيل ميسي ساديو ماني جريزمان بول بوجبا
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