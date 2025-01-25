موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد اليوم السبت مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

ترتيب ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما جاء بلد الوليد في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

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