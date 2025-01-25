"الظهور الأول".. 5 صور من مشاركة كهربا في مران الاتحاد الليبي

مارتن أوديجارد نجم أرسنال تزوّج في العام الماضي 2024 من صديقته هيلين سبيلينج بعيدًا عن الأضواء أو إعلان رسمي من الطرفين حينها، حسبما أوردت صحيفة ديلي ميل.

مارتن أوديجارد بحسب تقارير صحفية محلية في بلاده النرويج قد أشارت إلى أنه غيّر حالته الاجتماعية بالسجل الوطني إلى متزوج، كما قامت هيلين سبيلينج بتغير اسمها إلى هيلين سبيلينج أوديجارد قبل أن يعلنا رسميًا.

هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد

أوديجارد وزوجته هيلين سبيلينج أعلنا في أغسطس الماضي انتظارهما لمولودهما.

ونشرت حينها هيلين سبيلينج صورة تجمعها بلاعب أرسنال مذيلة إياها بتعليق:"1+1=3، لا نستطيع الانتظار حتى نلتقي بك، طفلنا الصغير" ليتصدرا عناوين الصحف حينها.

وفي مطلع ديسمبر الماضي أعلنت هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد قدوم مولودهما بنشر صورة لأصابعهما سويًا هي وأوديجارد وطفلهما مُذيلة إياها بتعليق:"نُحبك كثيرًا ياصغيرنا".

وتبلغ هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد من العمر 28 عاماً أي تكبر لاعب خط الوسط الهجومي بنادي أرسنال بعامين.

من هي هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد

هيلين سبيلينج تعد راقصة محترفة مشهورة في النرويج؛ حيث ولدت في 17 أبريلي عام 1996 بقرية جيردروم؛ إذ فازت ببطولة الرقص 17 مرة كما أدت عروضًا راقصة مع النجم جوناس بيترسن.

هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد اشتهرت بظهورها في برنامج Skal vi danse النسخة النرويجية من برنامج الرقص مع النجوم؛ إذ حصلت على لقب الموسم الثاني ثم سافرت في عام 2017 إلى ليتوانيا قبل أن تعود إلى بلدها النرويج بعد ذلك.

كشف علاقة هيلين سبيلينج و أوديجارد

وكانت بداية ظهور الثنائي سويًا أمام كاميرات الإعلام في مارس 2023 في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم بجانب ظهورهما سويًا على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص الراقصة المحترفة النرويجية الشهيرة على دعم زوجها خلال مباريات أرسنال التي يتواجد بها بحضورها من المدرجات مرتدية قميصه.

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

عائلة محمد الشناوي.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجته وأخواته