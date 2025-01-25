موعد مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق أرسنال نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر على أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

ترتيب أرسنال وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

ويحتل على الجانب الآخر فريق وولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

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