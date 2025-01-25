مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

- -
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

02:30 ص السبت 25 يناير 2025

فريق أرسنال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق أرسنال نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر على أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

ترتيب أرسنال وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

ويحتل على الجانب الآخر فريق وولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم..اضغط هنا

جدل بين صفحات مان سيتي وليفربول بسبب صلاح ومرموش

أرسنال ضد وولفرهامبتون موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون القناة الناقلة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"راقصة نرويجية".. من هي هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد نجم أرسنال؟

إعلان

إعلان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة