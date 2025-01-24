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رد فعل مفاجئ لمحمد أبو تريكة بعد وصف مرموش له بالأسطورة

11:56 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مان سيتي
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    مرموش
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    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    مرموش لاعب السيتي
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مع وصف عمر مرموش له، بأنه أسطورة مصر.

وخلال تواجد أبو تريكة، في الاستديو التحليلي لإحدى المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس"، قال مقدم الاستوديو طارق الحماد، بأن تريكة شعر إخباره بأن مرموش، وصفه بأنه "أسطورة لمصر".

ورد أبو تريكة على الحمادي، قائلاً: "لا يمدح المرء في وجهه".

ويذكر أن عمر مرموش انتقل إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف.

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