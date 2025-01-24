الوكرة يفوز برباعية على العربي في الدوري القطري بمشاركة حمدي فتحي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الوكرة برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ضيفه العربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري القطري.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف الوكرة حمدي فتحي كأساسي.

الوكرة يفوز على العربي

وتقدم الوكرة بهدف بعد مرور 6 دقائق سجله اللاعب جاسينتو مووندو دالا ثم عزز زميله عيسى العيدوني التقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 9 ثم قلصّ ماركو فيراتي النتيجة بهدف في الدقيقة 16 بهدف لصالح العربي.

وعاد الوكرة للتقدم مجددًا بهدف في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب صهيب غانان ثم أضاف زميله ريكاردو جوميز الهدف الرابع من ركلة جزاء بالدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وقلصّ رودري النتيجة بهدف ثان لفريق العربي بالدقيقة 67 ثم أضاف زميله يوسف المساكني الهدف الثالث بالدقيقة 74.

وشهدت الدقيقة 76 إشهار حكم المباراة بطاقة حمراء ضد لاعب العربي ماركو فيراتي.

ترتيب الوكرة والعربي بالدوري القطري

ورفع الفوز رصيد فريق الوكرة إلى النقطة 17 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري القطري بفارق الأهداف عن الريان صاحب المركز السادس.

وتوقف رصيد العربي عقب الخسارة عند النقطة 13 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن قطر صاحب المركز 11 ونقطة عن أم صلال التاسع والشحانية الثامن.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"البداية في مركز شباب".. من هو مصطفى العش صفقة الأهلي الجديدة؟