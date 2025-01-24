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"الظهور الأول".. 5 صور من مشاركة كهربا في مران الاتحاد الليبي

06:21 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا في مران الاتحاد الليبي
  • عرض 5 صورة
    كهربا في المران
  • عرض 5 صورة
    كهربا في مران الاتحاد الليبي
  • عرض 5 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
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كتب - يوسف محمد:

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد الليبي للمرة الأولى، في المران الجماعي للفريق، عقب إعلان انتقاله للفريق.

وظهر محمود كهربا للمرة الأولى في مران الاتحاد اليوم، وسط ترحيب من الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني جاريدو ولاعبي الفريق.

وأعلن فريق الاتحاد الليبي أمس، ضم محمود عبد المنعم كهربا بشكل رسمي إلى الفريق، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك محمود كهربا رفقة المارد الأحمر، خلال الموسم الحالي في 18 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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محمود عبد المنعم كهربا الاتحاد الليبي جاريدو
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