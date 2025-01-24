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جوارديولا يتغنى بعمر مرموش قبل مباراة تشيلسي

03:45 م الجمعة 24 يناير 2025
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (2)
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (1)
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    مرموش
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    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
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    عمر مرموش يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي
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    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
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    مرموش
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    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
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    توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي
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    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
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كتب - محمد القرش:

تغنى مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بالمهاجم المصري عمر مرموش بعد التعاقد معه أمس الخميس، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة السيتي وتشيلسي: "مرموش سيضيف جودة استثنائية للفريق".

وأضاف: "مرموش لاعب لسنوات قادمة، يتمتع بجودة كبيرة في الثلث الأخير، ولهذا السبب تعاقد معه النادي، لقد تدرب معنا بالفعل وأعتقد أنه سيتأقلم بسرعة".

وعن تشيلسي، زاد: "لقد تحسنوا كثيرًا، وعرفت طريقة لعب ماريسكا منذ اليوم الأول، حيث لعبنا في الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية".

واختتم الإسباني: "لقد تحدثت أنا وإنزو كثيرًا على مدار سنوات عديدة، حيث كنت رجلاً محظوظًا بالعمل معه".

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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عمر مرموش مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي موعد أول مباراة لمرموش موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
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