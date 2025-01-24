جوارديولا يتغنى بعمر مرموش قبل مباراة تشيلسي

قناة مجانية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم

كم سيحصل وادي دجلة من صفقة عمر مرموش إلى مانشستر سيتي؟

كتب - محمد القرش:

تغنى مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بالمهاجم المصري عمر مرموش بعد التعاقد معه أمس الخميس، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة السيتي وتشيلسي: "مرموش سيضيف جودة استثنائية للفريق".

وأضاف: "مرموش لاعب لسنوات قادمة، يتمتع بجودة كبيرة في الثلث الأخير، ولهذا السبب تعاقد معه النادي، لقد تدرب معنا بالفعل وأعتقد أنه سيتأقلم بسرعة".

وعن تشيلسي، زاد: "لقد تحسنوا كثيرًا، وعرفت طريقة لعب ماريسكا منذ اليوم الأول، حيث لعبنا في الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية".

واختتم الإسباني: "لقد تحدثت أنا وإنزو كثيرًا على مدار سنوات عديدة، حيث كنت رجلاً محظوظًا بالعمل معه".

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًأ:

هل يشارك مرموش في مباراة السيتي وتشيلسي؟.. جوارديولا يُجيب

تمهيدا للإعلان الرسمي.. وصول صفقة النادي الأهلي للقاهرة