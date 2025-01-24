كم سيحصل وادي دجلة من صفقة عمر مرموش إلى مانشستر سيتي؟

مواجهات نارية.. ماذا ينتظر عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟

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كتبت-هند عواد:

يقترب نادي دجلة من الحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري، مع إتمام انتقال المحترف المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن مانشستر سيتي، صباح أمس الخميس، التعاقد مع عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت، بعقد يمتد حتى 2029.

وكلفت صفقة انتقال عمر مرموش صاحب الـ25 عاما إلى مانشستر سيتي، خزينة النادي مبلغ 75 مليون يورو، وفقا لما أعلنه موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وادي دجلة يحصل على مبلغ ضخم

تنص المادة رقم 21 (أوضاع وانتقالات اللاعبين) من لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، على تعويض الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب وتعليمه خلال مسيرته، عند انتقال اللاعب بمقابل مالي أثناء فترة عقده.

ووفقا للمادة السابقة، يتم احتساب المبلغ بنسبة 5% من قيمة الانتقال، ويتم توزيع هذه النسبة بين الأندية التي لعب لها اللاعب خلال الفترة من 12 حتى 23 عاما.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، يحصل وادي دجلة على مبلغ مليون و88 ألف يورو (ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري)، من قيمة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي.

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