قناة مجانية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لمواجهة سلوفينيا، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي في بطولة العالم، المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد لاستعادة الانتصارات، بعد الهزيمة في المباراة السابقة من أيسلندا، بنتيجة 24-27.

ترتيب منتخب مصر في بطولة العالم

يحتل منتخب مصر لكرة اليد المركز الثاني، في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، حصدهم في الدور التمهيدي، إذ تقام البطولة بنظام تقليص عدد المنتخبات إلى 24 منتخبا.

موعد مباراة مصر وسلوفينيا

تقام مباراة مصر و سلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي من بطولة العالم، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

القناة الناقلة مباراة مصر وسلوفينيا

تنقل مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد، على قناة أون تايم سبورت بالمجان، بعدما حصلت على حقوق بث مباريات البطولة.

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