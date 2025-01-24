طبيب المنتخب السعودي يكشف حقيقة وفاة فهد المولد

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كتبت-هند عواد:

كشف صالح الحارثي طبيب المنتخب السعودي السابق، تطورات الحالية الصحية للاعب الشباب والمنتخب الأخضر فهد المولد، بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاته.

وقال الحارثي في تصريحات عبر برنامج الأول: "فهد المولد في رحمة الله، الله يشفيه"، قبل أن ينهمر في البكاء.

وتعرض فهد المولد لحادث في منزله بإمارة دبي الإماراتية، في سبتمبر 2024، بسقوطه من الطابق الثاني، مما تسبب في إصابته بكسور في الجسم والجمجمة.

وبعدها تم نقل فهد المولد إلى العاصمة السعودية الرياض، عبر طائرة خاصة، ليبقى اللاعب في غيبوبة.

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