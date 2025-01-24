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مواجهات نارية.. ماذا ينتظر عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟

11:45 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (1)
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (3)
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    مرموش
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    مرموش
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    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
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    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
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    عمر مرموش يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي
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    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
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    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
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كتب - محمد القرش:

انضم المهاجم المصري، عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة تمتد حتى 4 مواسم ونصف.

وتعاقد السيتي مع المهاجم صاحب الـ25 عاما بسبب الوضع الحرج الذي يمر به الفريق خلال موسم 2024/25 الجاري، في محاولة منهم لتصحيح الأوضاع.

ولن تكون مهمة مرموش مع السيتي خلال الفترة المقبلة سهلة، إذ يدخل الفريق الأزرق في جدول مباريات حاسمة وصعب خلال الفترة المقبلة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويبدأ المصري جدول مبارياته الصعب مع السيتي، عندما يواجه تشيلسي غدا السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدها يواجه مانشستر نظيره كلوب بروج في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، في مهمة لا تقبل سوى الفوز من أجل التواجد في المراكز من 9 إلى 24، وخوض تصفيات بنظام الذهاب لإكمال دوري الـ16 مع الـ8 فرق المتصدرة لجدول الترتيب.

موعد مباريات مرموش مع مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - السبت 25 يناير - 7.30 مساء

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج - الأربعاء 29 يناير - 10 مساء

مانشستر سيتي ضد أرسنال - الأحد 2 فبراير - 6.30 مساء

مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت - السبت 8 فبراير - 2.15 عصرا

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - السبت 15 فبراير - 5 مساء

مانشستر سيتي ضد ليفربول - الأحد 23 فبراير - 6.30 مساء

مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - الأربعاء 26 فبراير - 9.30 مساء

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست - السبت 8 مارس - 5 مساء

مانشستر سيتي ضد برايتون - السبت 15 مارس - 5 مساء

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - الأربعاء 2 أبريل - 8.45 مساء

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - السبت 5 أبريل - 4 عصرا

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا موعد مباريات مرموش مع مانشستر سيتي
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