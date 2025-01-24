سباق برشلونة وريال مدريد.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

كتب - محمد القرش:

تبقى 7 أيام على انتهاء فترة الانتقالات الشتوية والتي بدأت مع اليوم الأول من شهر يناير 2025 الجاري، حيث طرأت تطورات جديدة على المفاوضات وانتقالات اللاعبين بين الأندية وتجديد العقود.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- يفكر نادي تشيلسي في التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، بعد أن انسحب نابولي من مفاوضات التعاقد معه. (سكاي سبورتس)

- أبدى نادي مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع الظهير الإيطالي أندريا كامبياسو، لكن يوفنتوس سيطلب الحصول على 65 مليون يورو. (لا جازيتا ديلو سبورت)

- يتواصل لاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش مع ريال مدريد بشأن مستقبله حيث من المقرر أن ينتهي عقد الدولي الألماني مع النادي البافاري في الصيف. (Christian Falk)

- من المتوقع أن يغادر زينتشينكو ظهير أيسر أرسنال ومنتخب أوكرانيا، قبل نهاية فترة الانتقالات في يناير، حيث يتطلع بوروسيا دورتموند إلى صفقة. (تلجراف)

- انضم ريال مدريد إلى السباق للتعاقد مع مدافع بنفيكا ألفارو كاريرا، مع اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد أيضًا بالظهير الأيسر الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا. (AS)

- يفضل الجناح البرازيلي ويليان (36 عاما)، الذي غادر أولمبياكوس في أواخر ديسمبر، الانضمام إلى ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية. (فوتبول إنسايدر)