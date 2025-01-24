جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الجمعة 24 يناير العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.
كما تشهد مباريات اليوم، إقامة مباراة واحدة في بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"، بين فريقي فولفسبورج و هولشتاين كيل.
وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
فولفسبورج ضد هولشتاين كيل.. 9:30 مساء.. بي إن سبورت 5
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
تورينو ضد كالياري..9:45 مساء.. أبو ظبي
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
أوكسير ضد سانت إيتيان.. 9:45 مساء.. بي إن سبورت 4
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
لاس بالماس ضد أوساسونا.. 10:00 مساء.. بي إن سبورت 3
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