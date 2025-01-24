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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

08:24 ص الجمعة 24 يناير 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة 24 يناير العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

كما تشهد مباريات اليوم، إقامة مباراة واحدة في بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"، بين فريقي فولفسبورج و هولشتاين كيل.

وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فولفسبورج ضد هولشتاين كيل.. 9:30 مساء.. بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تورينو ضد كالياري..9:45 مساء.. أبو ظبي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

أوكسير ضد سانت إيتيان.. 9:45 مساء.. بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد أوساسونا.. 10:00 مساء.. بي إن سبورت 3

جدول مباريات اليوم الدوري الإسباني الدوري الفرنسي الدوري الإيطالي الدوري الألماني
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