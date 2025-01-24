ماذا ينتظر عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟

أحدهم من ركلة حرة.. 15 صورة لهاتريك عمر مرموش في الأهلي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم أمس الخميس التعاقد مع اللاعب عمر مرموش قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

عقد مرموش مع مانشستر سيتي

عمر مرموش وقع على عقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف؛ إذ قال اللاعب صاحب الـ 25 عاماً إنه لا يطيق الانتظار حتى يلعب مع هالاند:"إنه ماكينة أهداف".

ولكن المهمة لن تكون سهلة فيحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر والمتبقي له مباراة مؤجلة ونقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

لذا ستكون كل الأعين على الوافد الجديد لمانشستر سيتي الذي ينشط في مراكز الهجوم لإعادة الفريق بمساعدة زملائه إلى مكانه في المنافسة على مراكز الصدارة والتتويج بالبطولات

مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيسلي عند 07:30 مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي ثم مباراة يوم الأربعاء 29 يناير أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وربما لن يلحق مرموش بهاتين المباراتين.

مباريات مانشستر سيتي في فبراير

عمر مرموش قد يبدأ مشاركته مع مانشستر سيتي بداية من شهر فبراير بعدما خاض أمس الخميس أول حصصه التدريبية الجماعية مع الفريق ولكن مباريات مانشستر سيتي بهذا الشهر تشهد تحديًا كبيرًا.

مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على أرسنال يوم 2 فبراير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ثم سيلتقي نظيره ليتون أورينت بالجولة الرابعة بكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يستضيف يوم 15 فبراير فريق نيوكاسل ثم سيلتقي يوم 23 من الشهر ذاته بفريق ليفربول الذي يضم بصفوفه مصري آخر وهو النجم محمد صلاح قبل أن يختتم الشهر بالحلول ضيفًا على نظيره توتنهام يوم 26.

ما هي الأندية التي لعب فيها عمر مرموش؟

عمر مرموش خاض أكثر من تجربة احترافية ولكن مانشستر سيتي هي الأكبر على الإطلاق بينهم؛ إذ بدأ بقطاع ناشئين نادي وادي دجلة حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 17/16.

وانتقل مرموش في الموسم التالي لرديف فولفسبورج الألماني؛ إذ خاض فترتي إعارة مع ناديي سان باولي ثم شتوتجارت قبل أن يشتري آينتراخت فرانكفورت عقده بموسم 23/24.

كم راتب اللاعب عمر مرموش؟

شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية أوضحت أن الجناح المصري الدولي سيحصل على راتب مع مانشستر سيتي يصل إلى 16 مليون يورو، وبعد خصم الضرائب ستكون 10 ملايين يورو سنويًا بعدما كان يحصل على راتب 2 مليون يورو مع آينتراخت فرانكفورت.

جنسية عمر مرموش؟

ويحمل اللاعب الذي سيحصل على رقم 7 بنادي مانشستر سيتي الجنسيتين المصرية والكندية ولكنه رفض تمثيل منتخب كندا متمسكًا بتمثيل منتخب مصر.

هل كان عمر مرموش يعيش في كندا؟

وعاش عمر مرموش في كندا؛ حيث سافر والداه للعمل هناك لمدة ست سنوات وحصلا على الجنسية الكندية ولكن اللاعب أكد في أكثر من حوار على اعتزازه بالانتماء لمصر وأنه مصري بنسبة 100%

كم وزن عمر مرموش؟

عمر مرموش يمتاز بسرعته وذكائه في التحرك إذ يبلغ طول قامته 1.83 سم متر ويصل وزنه إلى 81 كجم.