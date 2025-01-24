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"خسارة الزمالك وفوز توتنهام ".. نتائج مباريات أمس الخميس

12:33 ص الجمعة 24 يناير 2025

الزمالك ومودرن سبورت

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كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الخميس الموافق 23 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة الكثير من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت مباريات أمس الخميس، إقامة مباراتين ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الزمالك يخسر من مودرن سبورت.. 1-0.

المصري البورسعيدي يخسر من بتروجيت.. 2-1.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

آينتراخت فرانكفورت يهزم فرينكفاروزي.. 2-1.

نيس الفرنسي يخسر من ايلفسبورج.. 1-0.

مانشستر يونايتد يهزم جلاسكو رينجرز.. 2-1.

روما يخسر من ألكمار.. 1-0.

توتنهام يهزم هوفنهايم.. 3-2.

لاتسيو يهزم ريال سوسيداد.. 3-1.

بورتو يخسر من أولمبياكوس.. 1-0.

فنربخشة التركي يتعادل مع أولمبيك ليون.. 0-0.

ميدتيلاند يهزم لودوجوريتس 2-0

باوك سالونيكي يهزم سلافيا براج 2-0

أر إف أس يهزم أياكس 1-0.

رويال يونيون سان جينواز يهزم سبورتنج براجا 2-1.

بودو جليمت يهزم مكابي تل أبيب 3-1.

مالمو يخسر من تفينتي 3-2.

فيكتوريا بلزن يهزم أندرلخت 2-0.

كاراباج أجدام يخسر من ستيوا بوخارست 3-2.

دوري نجوم قطر

الريان يتعادل مع الدحيل..0-0.

السد يخسر من قطر القطري .. 1-0.

نتائج مباريات الدوري المصري نتائج مباريات الدوري الأوروبي دوري نجوم قطر نتائج مباريات أمس الخميس خسارة الزمالك فوز توتنهام
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