احتفالات غريبة.. عندما وضع الزمالك احتفال محمد صلاح على جدار النادي

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بالقوس والسهم.

احتفال القوس والسهم يثير الجدل

أثار محمد صلاح لاعب ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، عندما سجل في شباك إيبسويتش تاون.

واحتفل محمد صلاح بطريقة تشبه شعار نادي الزمالك "القوس والسهم"، حتى أن الزمالك وضع إطارا لصورة صلاح بهذا الاحتفال، على جدار ملعب عبد اللطيف أبو رجيله.

وكشف محمد صلاح سر احتفاله، وقال في تصريحات عبر بودكاست "Men in Blazers": "كنت أشاهد مباراة UFC، بين بيريرا وأديسانا، وعندما فاز أديسانا احتفل بالقوس والسهم، لذلك قررت الاحتفال بهذه الطريق، الناس اعتبروا هذا الاحتفال، رمزًا للفرعون الرسمي الذي يرسم على المعابد بهذه الطريق"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.