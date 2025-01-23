عمر مرموش يوجه رسالة إلى جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

وجه النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي، رسالة إلى جماهير الفريق، عقب إعلان انضمامه بشكل رسمي إلى الفريق.

وقال مرموش في فيديو، نشره الحساب الرسمي لفريق مان سيتي، على موقع التغريدات "X": "جماهير مانشستر سيتي، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم على ملعب الاتحاد، لدى سعادة كبيرة لكوني هنا".

وأعلن مانشستر سيتي اليوم الخميس، بشكل رسمي تعاقده مع عمر مرموش، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني، بعقد لمدة أربعة مواسم ونصف.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره تشيلسي يوم السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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