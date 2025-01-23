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توتنهام يفوز على هوفنهايم بثلاثية في الدوري الأوروبي

11:28 م الخميس 23 يناير 2025

خلال مباراة توتنهام

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كتب- محمد عبد السلام:

انتهت مباراة توتنهام أمام نظيره هوفنهايم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح فريق توتنهام من تحقيق الفوز، على حساب هوفنهايم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف توتنهام في اللقاء كلا من جيمس، ماديسون في الدقيقة 3 ، سون هيونغ مين الدقيقتين 22 و 77.

وسجل ثنائية هوفنهايم في اللقاء كلاً من أنتون ستاخ في الدقيقة 68 ، ديفيد موكوا في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 14 في المركز الرابع ، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند النقطة 6 في المركز الـ28.

توتنهام يفوز على هوفنهايم ثلاثية توتنهام في هوفنهايم بطولة الدوري الأوروبي الجولة السابعة في الدوري الأوروبي
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