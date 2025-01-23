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أحدهم من ركلة حرة.. 15 صورة لهاتريك عمر مرموش في الأهلي

10:50 م الخميس 23 يناير 2025
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    هدف عمر مرموش في الأهلي 3_4
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    هدف عمر مرموش في الأهلي 14_15
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كتب- محمد عبدالهادي:

قدم عمر مرموش خلال تواجده في ناشئين وادي دجلة، واحدة من أمتع مبارياته في هذه الفترة ضد النادي الأهلي في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3.

وادي مرموش مباراة رائعة بتسجيله ثلاثية وادي دجلة "هاتريك" ضد الأهلي، وهي المباراة التي كان يتابعه فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وبعد هذه المباراة، صمم كارتيرون على تصعيد مرموش للفريق الأول بعد هاتريك الأهلي، لتبدأ رحلة اللاعب نحو الأضواء.

وبعد تصعيد مرموش للفريق الأول خاض مباراة واحدة مع كارتيرون في نهاية موسم 2015، وكانت ضد الاتحاد السكندري، ليرحل المدرب الفرنسي ويتولى أحمد حسام ميدو المهمة الفنية في الموسم التالي.

ميدو راهن على موهبة مرموش وخاض معه موسم 2016، وقال في تصريح سابق، تذكروا اسم اللاعب عمر مرموش جيدًا لانه سيكون ذو شأن كبير في كرة القدم.

عمر مرموش وادي دجلة النادي الأهلي باتريس كارتيرون
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