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صلاح مع ابنته "كيان" في الجيم

09:48 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صلاح في الجيم
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح مع ابنته كيان في الجيم
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كتب- نهى خورشيد:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة إبسويتش تاون في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، رفقة ابنته "كيان".

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 3 صور من استعداده بصالة الجيم رفقة "كيان".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي ليفربول نظيره إبسويتش تاون يوم السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن كلاً من أرسنال، ونوتنجهام فورست.

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