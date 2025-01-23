إمام عاشور يهنئ عمر مرموش بعد الانضمام إلى مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

هنأ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمر مرموش زميله بالمنتخب الوطني، بعد انضمامه إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمرموش بقميص مان سيتي، ووضع عليها رمز قلب.

وأعلن مانشستر سيتي اليوم الخميس، انضمام مرموش بشكل رسمي إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المتوقع أن يظهر مرموش للمرة الأولى رفقة فريق مان سيتي، يوم السبت المقبل، خلال مباراة الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

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