أول تعليق من كهربا بعد انضمامه للاتحاد الليبي

كتب- محمد عبدالهادي:

علق محمود عبدالمنعم "كهربا"، على انتقاله لصفوف نادي الاتحاد الليبي، وذلك بعد انضمامه رسميًا اليوم الخميس، بالميركاتو الشتوي الجاري.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن اليوم عن ضم كهربا لنهاية الموسم على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: " طموح وتحدي جديد مع العميد نادي الاتحاد الليبي دعواتكم ودعمكم المستمر يصنع الفارق دائمًا".

جدير بالذكر أن محمود كهربا شارك مع الأهلي هذا الموسم في 9 مباريات بواقع 378 دقيقة لعب، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.

مسيرة كهربا الكروية:

محمود عبد المنعم "كهربا" لعب لعدة أندية خلال مسيرته الكروية وهي:

1. إنبي (مصر):

بدأ مسيرته الكروية في إنبي، وكان الفريق الذي ظهر فيه لأول مرة في الدوري المصري الممتاز.

2. لوزيرن (سويسرا):

خاض تجربة احترافية قصيرة في أوروبا مع نادي لوزيرن السويسري على سبيل الإعارة.

3. جراسهوبرز (سويسرا):

أعير أيضًا لنادي جراسهوبرز السويسري لفترة قصيرة.

4. الزمالك (مصر):

عاد إلى مصر وانضم إلى نادي الزمالك، حيث قدم مستويات مميزة وساهم في تحقيق عدة بطولات مع الفريق.

5. الاتحاد (السعودية):

انتقل إلى نادي الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة، وقدم أداءً لافتًا وساهم في تحقيق بطولات مع الفريق.

6. ديبورتيفو ألافيس (البرتغال):

انتقل إلى الدوري البرتغالي مع نادي ديبورتيفو ألافيس لفترة قصيرة.

7. الأهلي (مصر):

عاد إلى مصر لينضم للنادي الأهلي في 2020، قبل أن يرحل في الميركاتو الشتوي الجاري لصفوف الاتحاد الليبي.