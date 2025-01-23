أول 3 صور لظهور عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي

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قبل عمر مرموش.. ماذا قدم 7 لاعبين عرب بقميص مانشستر سيتي

كتب- نهى خورشيد:

شارك الدولي المصري عمر مرموش الوافد الجديد إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن انتقاله لصفوف.

أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي

ونشر حساب مانشستر سيتي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من الظهور الأول لـ مرموش في تدريبات السماوي، إذ من المتوقع أن يشارك الفرعون المصري في مواجهة تشيلسي المقبلة.

وتعاقد السيتي مع عمر مرموش لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 80 مليون يورو وذلك قادماً من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.