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قبل عمر مرموش.. ماذا قدم 7 لاعبين عرب بقميص مانشستر سيتي

أول 3 صور لظهور عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري عمر مرموش، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولم تكتفي الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بإعلان تقديم اللاعب كأي صفقة تم إبرامها هذا الموسم، حيث انهالت العديد من المنشورات احتفالا بضم اللاعب.

عمر مرموش مانشستر سيتي

البداية كانت عندمًا كتبت الصفحة الرسمية" وصل وصل وصل".

ثم نشرت الصفحة الرسمية، منشورًا بعنوان " الفرعون المصري هنا".

كما أضافت منشورًت بعنوان "لا تخافوا ولكن احذروا".

وأضافت أخر بعنوان " البرنس عمر مرموش هنا".

وأشعلت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي حماس الجماهير بعدما نشرت "محدش يحلي بعد الأكل النهاردة علشان الحلو وصل".

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر صورة لعمر مرموش معلقًا "السماوي يليق بك".

وفيديو آخر لعمر بعنوان "الراعي الرسمي لعنوان النهاردة".

كما أعلنت الصفحة الرسمية عن رقم مرموش بقميص السيتي بعنوان "رقم 7 الجديد".