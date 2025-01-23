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قبل عمر مرموش.. ماذا قدم 7 لاعبين عرب بقميص مانشستر سيتي

06:24 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    جمال بلماضي
  • عرض 20 صورة
    جمال عبدون
  • عرض 20 صورة
    حاتم الطرابلسي
  • عرض 20 صورة
    جمال بلماضي
  • عرض 20 صورة
    حاتم الطرابلسي
  • عرض 20 صورة
    حاتم الطرابلسي
  • عرض 20 صورة
    جمال عبدون
  • عرض 20 صورة
    حاتم الطرابلسي
  • عرض 20 صورة
    رياض محرز
  • عرض 20 صورة
    رياض محرز
  • عرض 20 صورة
    حسين ياسر
  • عرض 20 صورة
    رياض محرز
  • عرض 20 صورة
    رياض محرز
  • عرض 20 صورة
    علي بن عربية
  • عرض 20 صورة
    علي بن عربية
  • عرض 20 صورة
    محرز
  • عرض 20 صورة
    مرموش
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    مرموش
  • عرض 20 صورة
    حسين ياسر
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كتب- محمد عبدالهادي:

خطف النجم المصري عمر مرموش، الأضواء إليه في الساعات الماضية، بعد إعلان انتقاله رسميًا لصفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي في صفقة هي الأبرز خلال مسيرته الكروية.

وبينما سجل مرموش اسمه كأول لاعب مصري يرتدي قميص السيتي، إلا أنه هناك 7 نجوم عرب حملوا قميص "السماوي" من قبل.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، ما قدمه اللاعبين العرب بقميص مانشستر سيتي.

رياض محرز

قائد منتخب الجزائر "محاربو الصحراء" لعب مع مانشستر سيتي خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

شارك في 236 مباراة، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 56 هدفًا آخر، و توج بـ11 لقبًا مع الفريق، من بينها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2023.

جمال بلماضي

المدرب السابق لمنتخب الجزائر، والمعروف بلقب "وزير السعادة"، لعب لمانشستر سيتي في النصف الثاني من موسم 2002-2003، وشارك في 8 مباريات، دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

علي بن عربية

الجزائري صانع الألعاب السابق انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2001 قادمًا من باريس سان جيرمان.

خاض 78 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

كريم كركار

لاعب الوسط الجزائري انضم إلى مانشستر سيتي في موسم 2002-2003، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق.

على الصعيد الدولي، لعب 4 مباريات مع المنتخب الجزائري دون تسجيل أو صناعة أهداف.

جمال عبدون

الجناح الجزائري لعب لمانشستر سيتي في النصف الثاني من موسم 2006-2007 على سبيل الإعارة من أجاكسيو الفرنسي.

شارك في مباراة واحدة مع الفريق ولم يترك أي بصمة تهديفية.

حاتم الطرابلسي

النجم التونسي السابق، شغل مركز الظهير الأيمن، وانضم إلى مانشستر سيتي عام 2006 في صفقة انتقال حر من أياكس أمستردام.

خاض 21 مباراة، أسهم خلالها بثلاثة أهداف بين التسجيل والصناعة.

حسين ياسر المحمدي

النجم القطري لعب مع مانشستر سيتي في النصف الأول من موسم 2005-2006. ظهر في مباراة وحيدة ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام دونكستر روفرز.

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