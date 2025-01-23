موعد أول مباراة لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، التعاقد بشكل رسمي مع نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم مرموش إلى فريق مان سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف، ليصبح ثالث صفقات مان سيتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويترقب كل محبي وعشاق كرة القدم المصرية الظهور الأول لعمر مرموش رفقة فريق مانشستر سيتي، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق.

وأول مباراة لفريق مان سيتي بعد انتقال عمر مرموش إلى الفريق، ستكون يوم السبت المقبل أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.

وتقام المباراة بين مان سيتي وتشيلسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

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