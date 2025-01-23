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"بلدك فخورة بك".. تريزيجيه يهنئ عمر مرموش لانتقاله إلى مانشستر سيتي

04:10 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
  • عرض 10 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش بقميص السيتي
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كتبت-هند عواد:

هنأ محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد.

وأعلن مانشستر سيتي التعاقد مع عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت، بعقد يمتد حتى عام 2029 (4 سنوات ونصف).

ونشر تريزيجيه صورة عمر مرموش، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ما شاء الله ربنا يحميك ويحفظك دائما مشرفنا، بلدك كلها فخورة بك يا عمر".

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