"بلدك فخورة بك".. تريزيجيه يهنئ عمر مرموش لانتقاله إلى مانشستر سيتي

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كتبت-هند عواد:

هنأ محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد.

وأعلن مانشستر سيتي التعاقد مع عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت، بعقد يمتد حتى عام 2029 (4 سنوات ونصف).

ونشر تريزيجيه صورة عمر مرموش، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ما شاء الله ربنا يحميك ويحفظك دائما مشرفنا، بلدك كلها فخورة بك يا عمر".

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