ناد وحيد بين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي لم يضم أي لاعب مصري

موعد أول مباراة قد تجمع بين عمر مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

انتقل المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لينضم إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين لعبوا إلى الأندية الستة الكبار في البريميرليج.

الأندية الستة في الدوري الإنجليزي

الأندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي هم، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد.

وتتنافس الأندية الستة الكبار على البطولات والتأهل إلى المسابقات الأوروبية، كذلك في الانتقالات، باستقدام نجوم الصف الأول حول العالم.

لاعبون مصريون انضموا إلى الأندية الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي

وكان أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أول لاعب مصري ينتقل إلى الأندية الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي، حينما انضم إلى توتنهام في يناير 2005، وبعد عام واحد لحق به حسام غالي لاعب الأهلي الأسبق.

ومن بين المصريين الذين انضموا إلى الأندية الستة الكبرى، محمد النني لاعب أرسنال من 2016 حتى الموسم الماضي.

ويعتبر محمد صلاح المصري الوحيد الذي لعب لصفوف ناديين من الستة الكبار، وذلك عندما انتقل إلى تشيلسي عام 2014 وليفربول عام 2017.

ناد في الستة الكبار لم ينضم إليه لاعب مصري

هكذا يعتبر نادي مانشستر يونايتد، الوحيد بين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، الذي لم يلعب إليه أي لاعب مصر، عبر التاريخ.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

من وادي دجلة لفرانكفورت.. إحصائيات تاريخية لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد