مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

لاتسيو

- -
22:00

ريال سوسيداد

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

الكمار

- -
19:45

روما

جميع المباريات

إعلان

رضا عبدالعال يهنئ عمر مرموش: "بالتوفيق بس أنا عايز أمم أفريقيا"

02:12 م الخميس 23 يناير 2025

رضا عبدالعال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

هنأ رضا عبدالعال لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر رضا عبد العال صورة عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "بالتوفيق يا حبيبي بس أنا عايز أكسب كأس الأمم الأفريقية".

وأعلن مانشستر سيتي التعاقد مع مانشستر سيتي من فرانكفورت، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف، حتى عان 2029.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

من وادي دجلة لفرانكفورت.. إحصائيات تاريخية لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد

رضا عبدالعال عمر مرموش مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي