رضا عبدالعال يهنئ عمر مرموش: "بالتوفيق بس أنا عايز أمم أفريقيا"

كتبت-هند عواد:

هنأ رضا عبدالعال لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر رضا عبد العال صورة عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "بالتوفيق يا حبيبي بس أنا عايز أكسب كأس الأمم الأفريقية".

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وأعلن مانشستر سيتي التعاقد مع مانشستر سيتي من فرانكفورت، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف، حتى عان 2029.

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