رضا عبدالعال يهنئ عمر مرموش: "بالتوفيق بس أنا عايز أمم أفريقيا"
كتبت-هند عواد:
هنأ رضا عبدالعال لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونشر رضا عبد العال صورة عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "بالتوفيق يا حبيبي بس أنا عايز أكسب كأس الأمم الأفريقية".
View this post on Instagram
وأعلن مانشستر سيتي التعاقد مع مانشستر سيتي من فرانكفورت، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف، حتى عان 2029.
اقرأ أيضًا:
للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا
من وادي دجلة لفرانكفورت.. إحصائيات تاريخية لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد
فيديو قد يعجبك: