عمر مرموش.. البديل الأمثل لجوليان ألفاريز في تشكيلة جوارديولا

كتبت-هند عواد:

يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، لإنقاذ موسمه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إذ أن حامل اللقب يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج، مما دفع النادي للتعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

ويمكن أن يكون عمر مرموش بديلا مناسبا للأرجنتيني جوليان ألفاريز، فتألق صاحب الـ25 عاما مع آينتراخت هذا الموسم، إذ وصل عدد أهدافه وتمريراته الحاسمة إلى 15 و9 على التوالي في 17 مباراة بالدوري الألماني، و20 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات.

وسلط موقع "اوبتا" للإحصائيات الضوء على عمر مرموش كلاعب كان أحد 4 لاعبين فقط من مصر سجلوا في أمم أفريقيا الماضية، قبل الخروج على يد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، وبدأ مرموش مباراتين فقط من أصل أربع مباريات للفراعنة في البطولة، وسجل في مباراة دور المجموعات التي انتهت بالتعادل 2-2 مع غانا.

عمر مرموش في الدوري الألماني

انضم عمر مرموش إلى فرانكفورت في صفقة انتقال حرة، في عام 2023 من فولفسبورج، ولم يكن لديه سجل يشير إلى أن نجمًا على وشك الولادة، إذ سجل ستة أهداف في 48 مباراة، وبدأ 18 مرة، مع فولفسبورج في أربعة مواسم.

ولعب عمر مرموش مع سانت باولي في الدوري الألماني الدرجة الثانية، وسجل سبعة أهداف في 21 مباراة (19 كأساسي) في موسم 2020/21، وفي شتوتغارت في الدوري الممتاز، سجل ثلاثة أهداف في 21 مباراة (19 كأساسي) في موسم 2021/22.

ومع ذلك، ظهر أداءًا مخالفا لعمر مرموش في فرانكفورت، إذ أنه انضم إلى الفريق بعد رحيل أوليفر جلاسنر (لاعب كريستال بالاس حاليا)، لكنه عمل بشكل جيد مع بديل جلاسنر، دينو توبمولر، وخاصة هذا الموسم.

وكان أداء عمر مرموش في إنهاء الهجمات من بين الأفضل في أوروبا، إذ جاءت أهدافه الـ15 في الدوري الألماني من 8.9 هدف متوقع فقط، ويأتي تفوقه الذي بلغ 6.1 خلف بريان مبيومو لاعب برينتفورد (6.2) من بين اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

عمر مرموش يكسر رقم الأسطورة ليونيل ميسي

وكانت الكرات الثابتة، أحد أبرز مميزات عمر مرموش هذا الموسم، وسجل هدفًا مباشرًا من ركلة حرة في ثلاث مباريات متتالية، ليصبح أول لاعب من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في عام 2019 يسجل من ركلة حرة مباشرة في ثلاث مباريات تنافسية متتالية.

ولم ينجح أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في تسجيل عدد مثله من الركلات الحرة المباشرة الثلاث هذا الموسم في جميع المسابقات.

عمر مرموش وإيكيتيكي ثنائية مثالية

شكل عمر مرموش ثنائية مثالية مع زميله في الفريق المهاجم إيكيتيكي، فمن ضمن 12 هدفا للأخير هذا الموسم، جاءت 5 أهداف بفضل تمريرة حاسمة من عمر مرموش، وهو ما يمكن أن يكون "دويتو" جديد مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

عمر مرموش البديل المثالي لجوليان ألفاريز

ويلعب مرموش في الأساس كمهاجم، لكنه استُخدِم في بعض الأحيان على الجانب الأيسر أو كمهاجم ثانٍ أو لاعب وسط مهاجم، وفي تشكيلة جوارديولا يمكن ان يحل محل جوليان ألفاريز الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي,

وبمقارنة أداء مرموش هذا الموسم بأداء ألفاريز في مانشستر سيتي الموسم الماضي، نجد أن متوسط تسديدات اللاعب المصري في كل 90 دقيقة كان أعلى من الأرجنتيني (4.8 إلى 3.3) وعدد محاولات المراوغات في كل 90 دقيقة (6.0 إلى 1.5).

كما أنه يكاد يضاهي أرقام ألفاريز في الفرص التي خلقها في كل 90 دقيقة (2.2 إلى 2.3) ويكاد يستحوذ على الكرة في كثير من الأحيان (3.2 إلى 3.3).