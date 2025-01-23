كتبت-هند عواد:

انتقل المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى مانشستر سيتي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لينضم إلى الثنائي المصري الآخر محمد صلاح لاعب ليفربول وسام مرسي لاعب إيبسويتش تاون، في الدوري الإنجليزي.

مباراة قد تجمع بين عمر مرموش ومحمد صلاح

وبهذه الصفقة، يمكن أن يلتقي عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بمواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في السادسة والنصف مساء يوم 23 فبراير المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من المسابقة.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز.

ماذا قال عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي؟

وقال عمر مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذا يوم لن أنساه أبدًا، التوقيع مع مانشستر سيتي، أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة جدًا، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف: "بفضل بيب وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم، كان هذا أمرًا مغريًا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا، ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد الفوز بالبطولات أيضًا. لقد كان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة".

وأتم تصريحاته: "أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوًا قيمًا في هذا الفريق الفائز، أنا أتطلع حقًا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي".